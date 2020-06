FC Hiiumaa 08 alistas saarlased

HÄLI-HERTA HAAVAPUU

Liigahooaeg algas ning U13 ehk 2008 sündinud ja nooremad jalgpallurid mängisid oma esimese ringi kodus. FC Hiiumaa 08 läks vastamisi Leisi JK eakaaslastega, kust meie rõõmuks väljusid võitjatena väravatega 3:2.Esimese värava lõi Janori Remmelg ja seejärel kaks väravat Jonatan Saarnak. Lisaks väravalööjatele panustasid võidu heaks mängijad Karel Aaslepp, Rico Grahv, Cristian Hirvelaan, Renar Ild, Mattias Juhe, Hugo Kaibald, Raiko Post, Andris Pähn, Oliver Tikerpuu, Rainer Tikerpuu, Alari Valgma ja Kaspar Voolaid. Kohtunikutöö tegi Holger Sepma.Treener Tanel Klee ütles, et mäng algas hiidlaste jaoks väga raskelt. “Oli näha, et lapsed pole ammu võistlusmänge mängida saanud,” ütles treener Tanel Klee. Nii jäädi poolajaks kaotusseisu 0:2, aga õnneks suudeti mängu lõppseisuks vormistada 3:2 võit.“Tunda andis füüsilise vastu­pidavuse puudumine, mis jalgpallis on kõige alus,” ütles ka saarlaste treener Margus Kuusk kaotust kommenteerides, et koroonakriisist tingitud kahekuuline mängu- ja treeningutepaus on mõjutanud kõigi mängijate füüsilist vastupidavust.FC Hiiumaa 08 noori jalg-­pallureid juhendab iga­päevaselt Hiiumaa spordi­koolis peatreener Mario Degtjov. Suvehooajal on tal abiks Tallinna Ülikooli kehakultuuri eriala viimase kursuse üliõpilane Tanel Klee.Uuesti kohtutakse saarlastega juba nende kodumurul 5. juulil kell 12.Kodus saab meie noormehi järgmine kord mängimas näha juba 13. juunil kell 13. Kärdla staadionil tulevad meile külla Pärnu JK Vaprus Kollane 09 poisid ja siis ootame juba rohkelt pealtvaatajaid!U13 vanuserühma võistkonnad on sel hooajal üle Eesti jaotunud kahte tugevusgruppi: A-tasand ja B-tasand. A-tasand omakorda jaguneb kuude alagruppi ja B-tasand nelja alagruppi. Oma jälje on jätnud eriolukord ja Eesti meistrivõistlustelt on n-ö maha võetud ka üksjagu võistkondi. Seega on alagrupis, kus mängivad ka hiidlased, järel ainult viis võistkonda, varasema kaheksa kuni kümne asemel.FC Hiiumaa 08 mängib kõige tugevamal A-tasandil kuuendas alagrupis koos nelja võistkonnaga: Pärnu JK Sinine, Pärnu JK Vaprus Kollane, Leisi JK ja Pärnu JK Poseidon.Mängus osaleb kaheksa pluss üks mängijat.Hiidlaste järgmine mäng toimub juba täna, 5 juunil Pärnus, kus kell 13 kohtutakse Pärnu JK Poseidoniga Sindi gümnaasiumi staadionil.

