Abivahendikeskus avab Käinas abivajajatele suurema esinduse

INVARU

Käinas tegutsev abivahendikeskus Invaru laieneb ning avab 30. juunil uue ja oluliselt ruumikama esinduse. Invaru jääb endiselt tegutsema aadressil Hiiu mnt 1d, kuid kolib hoone teise tiiba ning sissepääs hakkab asuma maja tagumisel küljel.Kui seni oli Invaru kasutada vaid väike pind Käina apteegis, siis alates 30. juunist ootab keskus abivajajaid omaenda ruumides sama hoone teises küljes. Esinduse sissepääsu ees on väike trepp, kuid vajadusel saab klienditeenindaja paigaldada teisaldatava kaldtee.Invaru teenindusjuhi Kadri Tiido sõnul võimaldab uus ja avaram esindus paremini abivajajate soovidele vastu tulla ja mahutada suurema valiku erinevaid abivahendeid. “Kolimisest võidavad peamiselt meie külastajad. Tänu avaramale teeninduspinnale saame edaspidi eksponeerida abivahendeid oluliselt paremini ja tuua esindusse suurema valiku erinevaid liikumis- ja hooldusabivahendeid, aga ka olme- ja taastusravi­abivahendeid ning spetsiaal­seid nahahooldustooteid. Samuti on uues esinduses ruumi, et kohapeal ratastooli või tugiraami proovida. Teeme kõik ettevalmistused selleks, et abivahendikeskuse ruumid oleksid nii külastajate kui ka meie teenindaja jaoks kaasaegsed ja mugavamad,” tõi Tiido välja.Kui varasemalt sai abi­vahendikeskuses maksta ainult sularahas, siis uues esinduses saab lisaks sularahale tasuda ka pangakaardiga.Invaru alustas oma esinduste uuendamist üle Eesti juba paar aastat tagasi, et pakkuda abivajajatele veelgi paremaid võimalusi näha ja ka proovida, missuguseid abi­vahendeid täna­päeval leidub ja kuidas need toimivad. “Nüüd on aeg, et ka Hiiumaal avaneksid paremad võimalused abivahendi­tega tutvumiseks,” selgitas Tiido.Invaru Käina esindus on alates 30. juunist avatud teisi­päeviti kella 9–13ni, kolmapäeviti kella 13–18ni ja reedeti kella 9–13ni. “Lahtiolekuaeg sobib hästi perearstikeskuse tööajaga ja Hiiumaa ühistranspordi graafikuga,” märkis Tiido. Esinduse lahtiolekuaegadel on klienditeenindaja kättesaadav ka esinduse telefonil 463 3083 ning meili­aadressil hiiu@invaru.eeInvaru abivahendikeskus on liikumiserivajadustega inimeste abivahenditele spetsialiseerunud valdkonna suurim ekspert Eestis. Üle Eesti asuvas kümnes teeninduspunktis käib igal kuul enam kui 10 000 abivajajat.

Keiu Valge

Invaru infojuht

