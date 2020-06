Kuidas arvestada isapuhkust

Lugeja küsib: Meie üks töötaja teatas just rõõmsast sündmusest, et nende pere ootab selle aasta juulis uue ilmakodaniku sündi. 1. juulist muutub isapuhkus pikemaks, senisest 10 päevast 30 päevani, tulevane isa aga soovib jääda isapuhkusele juba juunis. Kuidas peaksin tema puhkust arvestama?

Vastab tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Meeli Miidla-Vanatalu: Tõepoolest, 1. juulist alates muutub töölepingu seaduse § 60, mis reguleerib isapuhkuse saamise õigust. Uue korra järgi on isal õigus saada isapuhkust 30 kalendripäeva ulatuses ühes osas või osade kaupa ajavahemikul 30 päeva enne arsti või ämmaemanda määratud eeldatavat lapse sünnikuupäeva kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni.

Tööandja peab tähelepanu pöörama isapuhkuse õiguse kasutamise rakendussätetele TLS § 139 märge 2. Ehk kui tulevane isa soovib isapuhkust kasutada veel juunis, siis on tal õigus isapuhkusele ainult 10 tööpäeva ehk uus 30 kalendri­päevase isapuhkuse õigus talle sel juhul ei laiene. Kui aga tulevane isa soovib isapuhkusele jääda alates 1. juulist, siis saab ta seda teha juba uue korra järgi.

Ka isapuhkuse puhul kehtib heauskse käitumise eeldusena, et tulevane isa annab oma puhkuse kasutamise soovist tööandjale teada 14 päeva ette, kuid poolte kokkuleppel on alati võimalik ka lühem etteteatamise aeg.

