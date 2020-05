Vald üllatas aasta ema koduõuel

Anu Tammearu

Reet Pihel, kelle peres kasvab seitse last ja 13 lapselast, sai Hiiumaa aasta ema õlasalli kätte emadepäeval, seistes koduõuel, lapsed ümberringi.Kui tavaliselt annab Hiiumaa vald aasta ema tiitli üle ülipidulikul kontserdil, siis seekord tuli vallavalitsusel olla leidlik. On ju eriolukorratõttu avalike sündmuste korraldamine veel keelatud. Nii sammus Hiiumaa valla delegatsioon eesotsas valla­vanema Toomas Rõhuga emadepäeva õhtul kell 17 Emmaste osavalla Lassi küla Sassi talu õuele, kus Reet Piheli pere just emadepäeva puhul kokku oli saanud.





Sildid: Aasta ema, Reet Pihel