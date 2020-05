Vald täpsustas ühistute huvi kortermajade renoveerimiseks

Kortermaja renoveerimise soovi avaldas tähtajaks 11 ühistut. Valla arenguosakonna juhataja Monika Pihlak ütles, et huvi jätkub ja kuna vald tahab abivajajaid toetuse taotlemisel aidata, pole taotluste esitamise lõpptähtaega määratud.

“Vajadus kortermajade renoveerimise vastu on ilmselge ning otsustasime vallavalitsuses, et toetame taotlejaid vähemalt konsultatsioonidega,” märkis Pihlak.

Üks võimalus on küsida toetust KredExilt, seepärast koondas vallavalitsus esialgu kõikide vähemalt 12 korteriga kortermajade huvid. Selliseid kortermaju on Hiiumaal kokku 69 ja valla palgatud konsultant Tarmo Seliste pöördus nende poole küsitlusega. Vastajaid oli 31 ja kaetud said kõik osa­vallad. Huvi oli suurim Kärdlas, väikseim Emmastes.

Küsitlusest selgus, et enamus ühistuid on maja renoveerimise peale mõelnud, paljudel on juba olemas ka remondifond. Renoveerimisvajadus ja -valmidus aga on Pihlaku sõnul erinev – alates katusevahetusest kuni täislahenduseni. Suur on vajadus konsultatsioonide ja nõustamise ning ka rahalise toe järgi.

Renoveerijate nõustamiseks sõlmib vallavalitsus lepingud kahe konsultandiga. Lepingute sisu on erinev – ühe konsultandi tööks on üldine nõustamine, teise ülesandeks personaalne nõustamine, kuidas KredExi meetmetest toetust taotleda. Kolme välja valitud kortermaja puhul aitab valla konsultant ühistut n-ö algusest lõpuni ehk kuni ehitustööd tehtud.

KredExi kortermajade renoveerimise meede avaneb 11. juunil, enne seda ei ole teada, milline summa on taotlus­voorus planeeritud Hiiumaa kortermajade renoveerimiseks.

