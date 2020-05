Vabrikuväljak 4 müüki 40 000 euroga

HARDA ROOSNA

Hiiumaa vallavalitsus teeb volikogule ettepaneku müüa üks kalevivabriku meistrite elamuks ehitatud kolmest hoonest.Kui volikogu neljapäeva, 21. mai istungil ettepaneku heaks kiidab, paneb vald aadressil Vabrikuväljak 4 asuva kinnistu koos hoonetega müüki alghinnaga 40 000 eurot.Kärdlas asuval Vabrikuväljak 4 kinnistul paiknevad elamu ja kelder on muinsuskaitse all, lisaks asub kinnistul kuur. Eelnõu koostajad märgivad seletuskirjas, et eluhoone on väga halvas seisus, kuna aastate jooksul ei ole kohalik omavalitsus leidnud võimalusi hoone kordategemiseks ja ei ole näha, et neid võimalusi ka tekiks.Kärdla osavallakogu otsustas veebruaris, et kinnistu tuleks müüa ja tellis Domus Kinnisvaralt eksperthinnangu kinnistu turuväärtuse tuvastamiseks. Hinnangu kohaselt on turuväärtus 45 000 eurot, aga kuna esimeses voorus on plaan kinnistule leida ostja enampakkumise korras, seati alghinnaks mõnevõrra madalam hind ehk 40 000 eurot.Kui elektroonse enampakkumisega kinnistule ostjat ei leita, on ettepanek anda kinnistu müük üle maaklerile, nt samale büroole, mis kinnistule eksperthinnangu koostas.Kolmest 19. sajandi esimesel poolel ehitatud kalevi­vabriku meistrite elamust üks, Vabrikuväljak 6 on olnud kogu aeg kasutuses ja tänu sellele heas korras. Algul töötas seal Kärdla muusikakool, nüüd suvekohvik Baabad.Vabrikuväljak 2 hoones asus kunagi lasteaed, siis võrgutöökoda ja nüüd taastab toetuste abil hoonet oma tegevuste tarbeks MTÜ Hiiumaa käsitööselts.Ainsana pole aastaid kasutust leidnud Vabrikuväljak 4, seetõttu on ka muinsuskaitseameti hinnangul hoone seisukord halb.

