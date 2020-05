Uuskasutuskeskusele tuleks tuua korras asju

Laura Jääger

Uukasutusringi viimane kogumiskoht Kärdlas Selveri parklas.Uuskasutuskeskuse töötajad jäid hiidlaste annetatud asjade kvaliteediga rahule, ainult mõned rõivad võinuks olla paremas korras.Uuskasutuskeskuse Hiiumaale planeeritud kogumisring toimus eriolukorra tõttu kuu aega hiljem, 12. aprilli asemel 15. mail.Keskuse juhataja Diana Paakspuu ütles, et nad taotlesid isegi eriluba, et saaks mai algul lubatud kogumisringi ära teha, aga lõpuks anti pääs saartele vabaks ja sai tulla ilma selleta.Paakspuu sõnul oli mulje meeldiv ja nad tundsid end saarel väga oodatuna. Kolmes peatuspunktis, Emmastes, Käinas ja Kärdlas kokku anti ära peaaegu kaubiku- ja järelhaagisetäis asju.Uuskasutuskeskuse hulgi­müügijuht Kristi Suup ütles, et hiidlased andsid ära valdavalt korralikke rõivaid ja tarbeasju.Uuskasutuskeskuse järgmine kogumisring uute peatus­punktidega on kavas 12. juunil. Selleks ajaks on tal palve, et kuigi kehtib põhi­mõte, et ühe vana on teise uus, palutakse tuua vaid sellises seisukorras esemeid, mida keegi teine saab rõõmsalt taas kasutusele võtta.Näiteks ei maksa kogumispunkti tuua rõivaid, mis on topilised ja auguga, samuti ei sobi väga määrdunud ja auklikuks kulunud põlvedega laste kombed. Neid seekord kottidesse pandi.Lisaks kasutuskõlblikele riietele saab Uuskasutus­keskusele ära anda heas korras jalanõusid, sööginõusid ja väikeelektroonikat.“Huvi sellise teenuse vastu oli suur ja õigustas end igati,” tõdeti ka Hiiumaa valla kodulehel internetis. Vallal oli samuti valmisolek lisahaagise näol, juhuks kui kõik toodud esemed ei peaks peale mahtuma.Järgmine Uuskasutusring toimub 12. juunil, siis on kogumis­kohtadeks Kõpu, Kõrges­saare ja Suure­mõisa.

