Uus materjal teeb jalgpalliväljakud loodustsäästvamaks

erakogu

Dagöplast alustas uudse biolaguneva täitematerjali tootmist kunstmuruga jalgpalliväljakutele. Ettevalmistusi tehti esialgu poolsalaja, nüüd võib alternatiivist seni kasutatavale ja keskkonda reostavale materjalile juba valjult rääkida.Käinas asuva ASi Dagöplast tegevjuht Kulvo Pendra ütles, et jalgpalliväljakute jaoks kunstmuru biolaguneva täitematerjali tootmine on jõudnud testfaasist tootmisfaasi ja välja on arendatud valmistoode.





Sildid: biolagunev täitematerjal, Dagöplast, kunstmuruga jalgpalliväljakutele