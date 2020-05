TS Laevad lisab nädalalõpuks reise

TS Laevad turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro teatas, et seoses saartele reisimise piirangute leevendamisega on reisida soovijate hulk seda­võrd kasvanud, et eriolukorras kehtiva hõrendatud sõiduplaani reede õhtused väljumised mandrilt ja pühapäevased väljumised saartelt on välja müüdud.

Selleks, et inimesed ikka saartele ja tagasi pääseks, leppis vedaja maantee­ametiga kokku Hiiumaa liinil järgmised lisareisid.

Reedel, 8. mail väljuvad lisareisid kell 17.30 Rohukülast ja kell 19 Heltermaalt, ka kell 20.30 on väljumine Rohukülast ja kell 22 Helter­maalt.

Pühapäeval, 10. mail on lisaväljumised kell 14.30 Rohukülast ja kell 16 Heltermaalt, kell 17.30 Rohukülast ja kell 19 Heltermaalt.

