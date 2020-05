Tööinspektsioon: Alaealine tohib marju korjata küll, aga…

Kärolyn Kivistik

Lugeja küsib: Kas ma võin oma talusse võtta suveks tööle alaealisi põllutöödele – korjama marju, maasikaid, vaarikaid, musti ja punaseid sõstraid, köögiviljapeenraid rohima ja suve lõpupoole ka vilju korjama?Vastab tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant Piret Kaljula: Üldiselt on loetletud tööd ehk marjade ja köögiviljade korjamine sobilikud 13aastastele ja vanematele lastele. Läbi tuleb vaid mõtelda, kuidas tööd teha ning kes tõstab marju täis kaste või ämbreid.Maasikate korjamine on lastele lubatud, kui marju korjatakse käsitsi. Masinkorjamine, kus töötaja lamab kõhuli lavatsil ja korjab marju, ei ole alaealistele sobilik, kuna koormab liigselt kaela- ja seljalihaseid.Täiskorjatud kastide või ämbrite puhul tuleb meeles pidada, et alla 16aastased ei tohi üle viiekiloseid raskuseid teisaldada. 15–16aastased tohivad neid teisaldada juhul, kui teisaldustöö ei ole pidev. Teisaldustöö sobilikkust saab hinnata Riigi Teatajast leitava info abil (https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1170/7201/8002/SOM_m26_lisa.pdf#) Alaealine võib teisaldustööd teha, kui riskide hindamisel saadud riskihinne on alla 10 (riskitase 1). Alates riskihindest 10 võib teatud kategooria töötajatel tekkida ülekoormus, mistõttu nende töökorraldust on vaja muuta ja töökoht ergonoomiliselt ümber kujundada. Teatud kate­gooria töötajate all mõeldakse ka nooremaid kui 21aastaseid töötajaid. Lisaks tuleb arvestada, et teisaldustöö ei moodustaks põhiosa tööajast ehk et teisaldustöid ei tehtaks üle poole tööajast.Põllu- ja aiatööde tegemisel kuumadel suvepäevadel jälgige, et töötajatel oleks piisavalt vett juua ning nad ei viibiks otsese päikese käes ilma peakatteta. Kui töötaja ei soovi kanda tööl pikkade varrukatega särki ega pikki pükse, siis tuleb kasutada päikesekaitsekreemi. Lisaks tuleb teha piisavalt puhkepause varjus ja võimalusel jahedamas ruumis.

