Teetööd pikendavad laevalesõidu aega

Kindlaks kellaajaks parvlaevale ruttajad peavad sellest nädalast arvestama teetöödega ja varuma piisavalt lisaaega, et kiirustades mitte seada ohtu ennast ega teisi liiklejaid, teatas maanteeamet.

Teetöid tehakse Ääsmäe–Haapsalu–Rohuküla maanteel Risti ja Haapsalu vahelisel ligikaudu 32 kilomeetri pikkusel teelõigul ja teetööd käivad ka Haapsalus.

Teetööde kohas ümbersõite ette nähtud ei ole ja vähemalt üks sõidurada on ehitustööde ajal liiklejatele avatud, kuid arvestada tuleb liikluspiirangutega. Kui freesimis- ja asfalteerimistööde ajaks üks sõidurada suletakse, kasutatakse liiklusreguleerijaid, muude, väiksema ulatusega tööde puhul suunavaid või eesõigusmärke.

Teekatte taastusremondi käigus tasandatakse maantee ebatasasused ja pikiroopad, et lisada sõidumugavust ja parandada liiklusohutust.

Maanteeameti pressiteates selgitatakse, et kulumisjälgede remonti tehakse rooparemix-meetodil. Selleks kuumutatakse olemasolev teekate rattajälgedes, freesitakse üles ning seejärel lisatakse ülesfreesitud asfaldile uus täiendav asfaltsegu, laotatakse maha ja rullitakse uuesti kinni. Ristil, Taebla alevikus ja Uuemõisa alevikus aga paigaldatakse uus teekate kogu maantee laiuses. Osaliselt ehitatakse ümber liiklussaared ning peale asfalteerimistööde lõppu taastatakse teekattemärgised.

Esimesteks töödeks Taebla alevikus ja Ristil ongi ohutussaarte ümberehitus, juunis freesitakse ja asfalteeritakse ning juulikuus likvideeritakse roopaid. Ehitab AS TREV-2 Grupp ja tööde kogumaksumus on 1,2 miljonit eurot.

Täpsemat infot liikluskorralduse kohta leiab portaalist tarktee.ee.

Sildid: ääsmäe, Rohuküla, Teetööd