Seadused peremeest ei koti?

Hiiumaa ja kogu Eesti militaarpärand on leidnud endale tõsised eestkõnelejad. Äsja valmis Ain Tähiste, Mart Mõniste ja Jüri Pärna ühise tööna Eesti militaar­objektide teejuht.

Aastaid tagasi ei jätnud hiidlased enne kui militaarobjektid muinsuskaitse alla võeti. Nüüd näidatakse neid huvilistele nii matkadel kui interneti kaudu.

Paraku teeb aeg mälestistele kiiresti üks null ära, kui nende eest ei hoolitseta. Muinsuskaitse kaitse on enamasti sümboolse väärtusega ja seegi ei ulatu kaugemale ettekirjutustest. Raha on ametil jagada ju näpuotsaga.

Tänases lehes ütleb Ain Tähiste, et vaikival kokkuleppel – riigiametid üksteist ei koti – kulus ju muinsuskaitseametil 13 aastat enne kui vastutustundetule omanikule, kelle kätte hoida antud riigimaal militaarmälestised asuvad ehk RMK-le ettekirjutus tehti.

Hiidlaste suur lootus oli uus minister, EKRE liige Rene Kokk, kellelt oodati abi – ikkagi uus minister ja uue erakonna uus programm, mis ehk suudab pikalt paigal olnud RMK juhatust ja nõukogu kõigutada.

Intervjuus sai ministrilt ka RMK kui militaar­mälestiste haldaja lohakuse kohta küsitud. Minister vastas, et kuulis sellisest teemast esmakordselt Hiiumaa visiidil ja lubas asja uurida.

Ministeeriumi poolt aga ei tulnud teema kohta enam kippu ega kõppu.

Selgus hoopis, et muinsuskaitseameti spetsialistid on kogu julguse kokku võtnud, seadused läbi lugenud ja tegid RMK-le, naksti! ettekirjutuse ära.

Piisas muinsuskaitseameti ja keskkonna­ministeeriumi kokkusaamisest, kui minister Kokk teatas Hiiu Lehele, et ettekirjutused pole sobiv viis riigiametite omavaheliseks suhtluseks.

Kas aastatepikkune seadustest möödavaatamine riigiametite vaikival kokku­leppel on siis kohane?

12. mai 2020