Särjeküttidele ehitatakse juurdepääs ja parkla

Kõrgessaare osavald tahab lõpetada igakevadise segaduse Viskoosa teeristis ning rajada hasartsete kalapüüdjate jaoks juurdepääsu ojale ja ohutu parkla.“Igal kevadel on siin väga suur harrastuskalurite mass ja nende autode parkimine siin on liiklusohtlik,” rääkis Kõrgessaare osavalla vanem Üllar Laid.Olid ajad, kui särje- ja säina­püüdjad parkisid kevaditi oma autod lausa maanteesillale, nüüd on see õnneks möödanik.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: kõrgessaare jõgi, parkla