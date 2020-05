Presidendi sõnumid

Viimati külastas Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid Hiiumaa gümnaasiumi kolm aastat tagasi. Selle ajaga on vahetunud terve gümnaasiumitäis õpilasi.

Eile, virtuaalse Hiiumaa visiidi ajal, andis ta gümnaasiumis ekraani kaudu ühiskonnaõpetuse tunni.

President rääkis meie noortele, kuidas neil praeguses eriolukorras on võimalik oma tegudega mõjutada Eesti tulevikku.

“Eesti seisund ja tulevik sõltub meie tegudest – milline on Eesti sügisel ja järgnevatel aastatel. Koroona on miski, mis jääb meelde sellega, et päriselt ka sõltub miski meist endist,” ütles riigipea.

Ta võrdles totalitaarse Hiina ja demokraatliku Eesti erinevaid teid viirusega võitlemisel. Presidendi sõnul on paljud öelnud, et Hiinal on hea viirusega võidelda, sest seal antakse inimestele käsk, mida tuleb järgida. Demokraatlik riik aga jagab soovitusi.

President Kaljulaid tõstatas küsimuse, kas tahaksime niisugust elu nagu Hiinas, kus antakse käsk ja ise otsustamise võimalust pole?

Teemaks oli ka Eesti tervishoiusüsteem. President võrdles seda Ameerikaga, kus iga inimene peab ise enda eest seisma ja raviteenuste eest maksma. Eesti süsteem on aga ühtne, riigil on ülevaade ravivõimalustest ja haiglatest ning inimesed ei pea ise raviarvete eest niimoodi muretsema nagu Ameerikas. Koroonaviirusega võitlemisel on see kõik Eestile kasuks tulnud, nentis riigipea.

