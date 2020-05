Päeva rosin

“Hiiumaal on üks inimene nakatunud kahe nädala jooksul, aga kui me võtame haigestunuid tuhande elaniku kohta, siis on Hiiumaa teisel kohal. Lihtsalt selle­pärast, et Hiiumaa rahvaarv on nii väike ja siis me saame sellise pildi. Nii et keskmisesse tuhande inimese kohta tuleb suhtuda reservatsiooniga.”

Tartu Ülikooli vanemteadur Krista Fisher, riigikogu sotsiaalkomisjonis 14. mail 2020.