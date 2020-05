Politsei: Erilube vajati töörändeks

Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp ütles, et Hiiumaale ja mandrile pääsemiseks taotlesid eriluba peamiselt need, kel töökoht mandril, elukoht aga saarel.

Politsei andmetel ongi hiidlased seni kõige enam erilubasid taotlenud selleks, et liikuda mandrile tööle ja siis tagasi koju.

27. aprilli õhtul otsustas eriolukorra juht Jüri Ratas, et just selliseid tööle-koju-tööle erilubasid saab kohalik omavalitsus hiidlastele iga päev väljastada 20 tükki. Eriloa said kohalikult omavalitsuselt taotleda Hiiumaa elanikud.





