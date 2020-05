Orjaku pubile otsitakse viimasel hetkel uut rentnikku

Populaarse Orjaku pubi uksed võivad jääda sel suvel Orjaku sadamas avamata, kuna eelmine operaator, OÜ Meretamme loobus mai algul.Populaarne söögi-joogikoht Orjaku sadamas võib sel suvel jääda suletuks, kui sadamahoone omanik, SA Hiiumaa Sadamad sinna uut operaatorit ei leia.Pubi pidaja, OÜ Meretamme juhatuse liige Aivar Kääramees ütles, et kümneaastane leping endise Käina vallaga lõppes möödunud aasta lõpus.“Maja uueks omanikuks on sihtasutus Hiiumaa sadamad, kuid nendega me kevadtalvel uue lepingu tingimustes kokkuleppele ei jõudnud,” ütles Kääramees.Tema sõnul oli ta valmis Orjaku pubiga jätkama, sest on pubi nii-öelda käima saanud ja sinna korraliku sisseseade hankinud. Nüüd, peale eriolukorda aga ei pea ta mõistlikuks sõlmida uut lepingut üheks aastaks – nagu oli majaomaniku ettepanek.SA Hiiumaa Sadamad juhatuse liige Sven Kriggulson rääkis, et senine rentnik, OÜ Meretamme oli veel veebruari algul nõus pubi pidamist jätkama ja kinnitas, et tingimused sobivad.“Rentnik jättis meid päris halba situatsiooni, sest ütles oma “ei” mai algul. Enne oli ta meiega lepingut sõlmimas,” ütles Kriggulson. “Nüüd vaatame ringi, kas leiame kiirkorras sinna uue rentniku – hea peremehe heale kohale.”Kriggulson selgitas, et kuna sihtasutusel ei olnud sel ajal veel hoonestusõigust, ei saanud nad rentnikuga kohe lepingut sõlmida, vaid tuli oodata, kuni 16. märtsil hoonestusõigus seati. “Seega tekkis sihtasutusel alles märtsis õigus lepingut sõlmida,” selgitas Kriggulson. Seejärel saatis sihtasutus OÜle Meretamme lepingu välja, kuid vastust sellele ei saanudki. “Hiljem saatsime uue pakkumise, sest oli eriolukord ning me tegime ka hinna ja tingimused soodsamaks, aga see ei sobinud talle enam,” ütles Kriggulson.Kokku on lepitud, et OÜ Meretamme tühjendab endise Orjaku pubi ruumid 31. maiks.Aivar Kääramees ütles, et mahavõetud sisseseadele tal praegu kasutust ei ole.Aasta algul avas OÜ Meretamme uue söögikoha, Rannu Pubi Käinas. Eriolukorra ajal oli pubi kolm nädalat kinni, kuid nüüd on töö tasa­pisi taastumas ja kliendid tagasi. “Meid päästis töötasu hüvitamise abimeede, muidu oleksime pidanud töötajad palgata puhkusele saatma või hoopis koondama,” ütles Kääramees. Nüüd aga plaanib ta juuni algul ühe inimese juurde palgata.Euroopa Liidu kalandusfond toetas OÜ Meretamme Orjaku pubi sisseseade soetamist 2017. aastal ligi 5000 euroga.Rannu hotelli ja pubi rajamiseks on OÜ Meretamme saanud kalandusfondilt toetust ligi 125 000 eurot.

Sildid: Orjaku pubi