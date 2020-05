Metsavarguste uurimisel pole veel süüdistuseni jõutud

Eelmisel aastal avastati Hiiumaal kaks suurt metsavargust, üks novembrikuus Luidja ja teine, varem toime pandud vargus, Emmaste kandis.

Lääne ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Liivi Reinhold ütles, et kriminaaluurimine ning tõendite kogumine jätkub ja uurimise kestel jooksvalt infot avaldada ei saa, kuna see võib uurimist mõjutada.

Reinholdi sõnul ei ole seni kellelegi süüdistust esitatud. Küll tõi ta välja võimalikud karistused juhul, kui kahtlusalused süüdi tunnistatakse. “Karistus sõltub paljudest asjaoludest, kuid karistusseadustiku järgi karistatakse dokumendi võltsimise eest rahalise karistuse või kuni aastase vangistusega, võltsitud dokumendi kasutamise eest kuni kolmeaastase vangistusega ning varguse eest kuni kolme aasta pikkuse vangistusega,” loetles Reinhold. Kui aga vargus on toime pandud grupis, suures ulatuses või süstemaatiliselt, on maksimaalne karistus juba viis aastat vangistust, lisas ta.

Mullu sügisel avastati, et Luidja küla lähedal raiuti omaniku, 94aastase Rootsis elava Amanda Masti teadmata enam kui 100 000 euro väärtuses talle kuuluvat metsa. Raietöid jõuti teha mitu nädalat ja üles töötati 3400 tihumeetrit puitu enne, kui selgus, et raietööd toimuvad omaniku teadmata. Metsa ülestöötajad ei kavatsenud piirduda Luidjal asuva Peedo kinnistuga, raieks oli ära tähistatud veel 7–8 hektarit Mastile kuuluvat metsa. Politsei algatas juhtumi uurimiseks kriminaalasja, peale seda selgus, et samalaadne metsavargus on varem toime pandud Emmaste kandis. Kasutati samalaadset skeemi nagu Luidjal, kuid kas selle varguse taga on ka samad inimesed, selgub loodetavasti uurimise käigus.

Sildid: metsavargus