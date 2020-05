Maandumisplatsi soovib ehitada kaheksa firmat

Uue helikopterite maandumisplatsi rajamise hankele laekus vallavalitsusele tähtajaks, 11. maiks kaheksa pakkumust, selgub riigihangete registrist.

Hiiumaa haigla juurde rajatava platsi ehitustööde eeldatav maksumus on 150 000 eurot. See, milliseks kujuneb hankelepingu tegelik maksumus, selgub peale pakkujate ja pakkumuste nõuetele vastavuse kontrollimist ja pakkumuste hindamist. Valla arenguosakonna juhataja Monika Pihlak ütles, et pakkumused jäid vahemikku 167 000 kuni 268 000 eurot ilma käibemaksuta.

Hiiumaa spordikeskuse esimese etapi ehitustööde hanke algne tähtaeg oli samuti 11. mail, kuid vald pikendas seda

18. maini, kuna üks pakkujatest teatas raskustest kehtiva eriolukorra tingimustes alltöövõtjatelt sisendhindade kätte­saamisel. Pakkuja soovis tähtaja vähemalt kahenädalast edasi­lükkamist, vallavalitsus nihutas tähtaega nädala võrra.

Aprillikuu volikogu istungil ütles vallavanem Toomas Rõhu, et huvi valla ehitustööde vastu on päris suur: helikopteriplatsi rajamise vastu oli tolleks ajaks huvi tundnud üheksa ja spordi­keskuse rajamise vastu kümme ettevõtet.

Kaks ehitusobjekti, spordikeskus ja helikopterite maandumis­plats on tihedalt seotud – uue spordikeskuse läheduse ja kõrguse tõttu tuli nihutada kopterite maandumisplatsi, et lennumasinate maandumine oleks turvaline ja plats saaks tulevikus sertifikaadi. Kooskõlastatult lennuametiga rajatakse uus kopteriplats praegusest 90 meetrit põhja poole, Rahu tn 2b kinnistule ehk haigla taastusraviosakonna taga asuvale maaalale.

Uus spordikeskus ehitatakse Põllu tänava äärsele haljas­alale.

Sildid: helikopterite maandumisplats