Linnakodanik: Kes koristab linna?

Hiiu Lehe poole pöördus linnakodanik Anne Leo: “Kes oskab mulle vastata, kui kaua veel vedelevad Kärdla tänavate äärtes mahalangenud puud, oksahunnikud ja muu praht, mida ei koristata? Kas nii kaua, et need kasvava rohu sisse kaovad? Palusin linnavalitsuselt luba oma tänava äärest see oksahunnik ära põletada, mulle ei vastatud. Ometi on linnavalitsuses tööl neli otseselt või kaudselt linna heakorraga seotud inimest. Ja kogu see laga on olemas olnud kuid enne eriolukorda. See häirib mind väga.”Hiiumaa valla avalike suhete osakonna juhataja Liina Siniveer vastas, et Kärdla osavallas käivad kevadperioodil heakorratööd igapäevaselt. Suuremate oksahunnikute ära­vedu tellitakse ja seega on oksahunnikuid veel pärast raietöid tänavapildis näha olnud, aga kõnealused oksahunnikud on praeguseks koristatud ja ära viidud. Ka on osavallal plaanis soetada oksapurusti, et edaspidi okstest ise multši toota Kärdla haljasalade jaoks.