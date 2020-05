Lihtkirja asemel kiri või ekspresskiri

Päeva rosin

“Seda, kui palju inimesi võinuks nakatuda, üritati välja arvutada mitmel pool maailmas ja inimesed interpreteerisid seda erinevalt. Üleüldine tulemus oli see, et mudelda, kuidas tahad, pilt tuleb välja väga kole. See on ka põhjus, miks kuskil ega kellelgi ei ole jätkunud nii-öelda külma närvi või täielikku lollust, nimetage, kuidas tahate, lasta sellel viirusel minna sinna, kus ta tahab ja teha täpselt, mida tahab. Enamikel juhtudel on sekkutud väga agressiivselt, kasutades ainsaid meetodeid, mida me täiesti tundmatu viiruse vastu kasutada saame – karantiini ehk siis sotsiaalset distantseerumist. On teada, see töötab. See ei lase viirusel levida, ta kas kaob ära või vähemalt väheneb.”

Viroloog Andres Merits intervjuus ajalehele Vooremaa, 21. aprill 2020.