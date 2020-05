Ligi pooled koroonaviiruse tõttu surnud Saaremaalt

Möödunud ööpäeva jooksul ei lisandunud koroonaviiruse tõttu ühtki surmajuhtumit, küll lisandus kolm Covid-19 positiivset testi, kaks Harju- ja üks Hiiu maakonnas.

Eestis kokku on koroonaviiruse tõttu surnud 55 inimest, rahvastikuregistri andmetel olid ligi pooled neist Saaremaalt. Terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemia­tõrje osakonna juhataja Mari-Anne Härma ütles nelja­päeval ajakirjanikele, et Saare maakonnas on surnud kokku 26 uue koroonaviirusega inimest.

Esmaspäevase seisuga on Ida-Viru maakonnas surnud uue koroonaviirusega 10 inimest, Harjumaal 8 inimest, Pärnumaal 7 inimest, Võru maakonnas 2 inimest, Hiiu maakonnas ja Tartu maakonnas on kummaski surnud 1 inimene.

Uue koroonaviiruse tõttu surnutest kümme olid vanemad kui 90 aastat. 24 olid vanuses 80–89 aastat, 15 vanuses 70–79 aastat, kolm vanuses 60–69 aastat ning kolm vanuses 50–59 aastat.

Uue koroonaviiruse tõttu on surnud 26 meest ja 28 naist.

Härma sõnul on kõigist COVID-19 positiivsetest juhtudest lõppenud surmaga alla 3 protsendi, samas Euroopa keskmine on 10,5 protsenti. COVID-19 positiivsete osakaal kõigist Eesti surmajuhtudest on alla 1 protsendi.

