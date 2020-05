Keskväljak annab juba vastuseid ja äratab küsimusi

Päeva rosin

“Me peame mõistma, et me ei näe viiruse loomulikku kulgu, me näeme viiruse mahasurutud kulgu. See ei tähenda võitu viiruse üle. Ta hõõgub kuskil edasi, see viirus on olemas, ta ringleb ja nii kui kuskil tekib viirusel võimalus tagasi tulla, ta tagasi tuleb.”

Terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juhataja Martin Kadai, err.ee 6. mai 2020.