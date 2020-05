Kas me ise tõesti kordame mullust prügiuputust?

Päeva rosin

“Viimasest kriisist tuleb eelkõige õppida seda, et riigikaitse on palju rohkem kui soomus­masinad ja hävituslennukid. Meie inimeste elusid kaitseb palju rohkem see, kui igas maakonnas on korralik haigla, kui meil on väljaõppinud õed ja arstid, ja kui meie riik tagab kõigi elutähtsate vald­kondade toimimise. Meil peab olema oma farmaatsiatööstus, koos kogu kaasneva tootmis­ahelaga, omaenda transpordiettevõtted nii maal, merel kui õhus. Isegi siis, kui need kohe ja kiiresti kasumit ei teeni. Ja loomulikult tuleb jälgida, et kõikides nendes valdkondades töötavad inimesed oleksid korralikult makstud ja hästi koolitatud. See on meie kõigi huvides ja kaitseb meid kõige paremini.”

Riigikogu liige Oudekki Loone, kõne riigikogus 21. mail 2020.