Jalgpalli liigahooaeg algab vaatajateta

SANDRA LAUR

2012. aastal alguse saanud MTÜ Hiiumaa Jalgpall alustab oma üheksandat hoo­aega – seekord pealt­vaatajad staadionile ei pääse.Kui algul mängiti Kärdla Linna­meeskonna nime all, siis nüüd kannab võistkond juba kolmandat aastat nime FC Hiiumaa. Jalgpalli mängimiseks on vaja kokku saada minimaalselt 11 meest ning Hiiumaal seda ainult Kärdla piires teha ei saakski. Seetõttu ongi meil eriti hea meel selle üle, et vinged pallurid Hiiumaa kaugetest nurkadest leiavad tee meieni ja seda suuresti tänu kohalikele treeningutele. Pallimäng on juba selline sport, millega tuleb alustada varakult ning jalgpall on väga hea koordinatsiooni­treening baasi loomiseks, ükskõik, millise spordiga edasi tegelemiseks.Ei teagi aega, millal spordivõistlused oleksid toimunud ilma pealtvaatajateta. Meelelahutajana on jalgpall nauditav nii seda ise mängides kui ka pealt vaadates – publiku reaktsioon heale etteastele on samaväärne publiku aplausiga peale vinget teatrietendust. Elamus, mida tahaks veel ja veel nii seda publikule pakkudes kui ise tundes.Õnneks ei olnud selle­aastane mängupaus nii pikk, et oleks sundinud vahele jätma tervet hooaega. Sel aastal kolmandas liigas palliv FC Hiiumaa esindusmeeskond mängib oma esimese mängu kodustaadionil juba sel pühapäeval, 24. mail. Mäng algab kell 17 ja vastaseks on Tallinna FC Pocarr. Ka järgmised neli nädalavahetust mängib FC Hiiumaa kodustaadionil.Võistkonna peatreener Mario Degtjov on esindusmeeskonda komplekteerides saanud toetuda enamjaolt meie klubi enda kasvandikele: Silvester Ilumets, Karl Värva, Hargo Liiving, Indrek Nõulik, Kermo Platov, Andris Valk, Jaagup Kopli, Kert Kütt, Holger Sepma, Jaanus Sõmer,Sven Aigar Tammeveski, kellele annavad mehejõudu juurde Kasper Elissaar, Karl Johan Kastein, Kristjan Kirs, Sander Laur, Taavi Maiste, Ken Pähn, Timo Vares, Robin Valting ning loomulikult meie nii endised kui praegused treenerid Tanel Klee ja Georg Linkov, Andreas Peetre ja Rando Suuster.Treener iseloomustas esindus­meeskonda kui väga noort, kuid sellele vaatamata juba kogenud tiimi: “2020. aasta hooajal läheme välja väga noore võist­konnaga. Julgelt üle poole mängijatest on gümnaasiumi-põhikooli poisid. Siiski ei saa neid kuidagi alahinnata, kuna poisid on mänginud tugevas konkurentsis ning tihtipeale ka endast vanematega.”Degtjov ütles, et eks eriolukord tegi kõikide võistkondadega oma töö, seega ei saa seda keegi hiljem kaotuste põhjuseks tuua. “Oleme väga noor ja uljas võistkond, kellega mängides ei ole kellelgi lihtne – noored poisid on tahtmist ja hoogu rohkem täis kui keegi teine. Oluliseks saavad seejuures taktikaline suutlikkus ja omavaheline mõistmine,” arutles ta. “Kindlasti jääb suur sõnaõigus platsil vanematele mängijatele, aga ka neil tuleb hakata taskus kivi pigistama, et noored neilt mänguaega ära ei võtaks – platsile saavad parimad ja ainult parimad.”Algava hooaja eesmärgiks on tõusta kõrgemasse liigasse ja panna ennast seal proovile. “Sel aastal oleme abiks ehk duubelvõistkonnaks Läänemaa jalgpalliklubile, mis mängib esiliiga Bs ehk kaks astet kõrgemal. Tänu sellele on meie parimatel poegadel juba sel aastal võimalik esiliigas mänguaega saada,” märkis Degtjov.Klubi tegevjuht Georg Linkov kinnitas eesmärke: “Vaatamata tõdemusele, et meeskond on läbi teinud noorendus­kuuri, minnakse sellel hooajal teadlikult täispangale välja ja selle hooaja eesmärk on jõuda aste kõrgemale, teise liigasse. Niinimetatud üleminekuhooaeg jääb eelmisesse aastasse, mil meie oma kasvandikud esindusmeeskonnaga liitusid.”Kommenteerides seda, et pealtvaatajaid esialgu staadionile ei lubata, ütles Linkov, et tõeline fänn saab aia tagant autost ikkagi kino vaadata ja head kino saab kodumängudel ka alati!Kahjuks ongi olukord selline, et spordiüritused tuleb läbi viia pealtvaatajateta staadionil, aga see ei tähenda seda, et nn autokino poleks lubatud. Paraku on need aiatagused kohad piiratud.Kindlasti ootame oma turva­meeskonna ridadesse appi vabatahtlikke ja ka pallipoisse-­tüdrukuid, nende lubatud vanus on alates 16. eluaastast. Oma soov selleks tuleks edastada meie treenerile Mario Degtjovile.“Tõotab tulla põnev hooaeg ja väga kahju on, et kodupublik seda kohapeale vaatama tulla ei saa, aga loodan, et publik peab ka staadioni aia taga eriolukorra reeglitest kinni,” ütles Degtjov.Omalt poolt palume tungivalt kõikidel jalgpallihuvilistel kindlasti mõista riiklikke reegleid ning neid ka järgida. Ainult nii saame inimesed kiiremini staadionitele tagasi ja hoiame enda lähedaste tervist.Täname ka kõiki oma püsi­toetajaid, kes ka rasketel aegadel on olnud meie jaoks olemas!

Kristi Linkov

MTÜ Hiiumaa Jalgpall

Sildid: MTÜ Hiiumaa Jalgpall