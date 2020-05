Inimesed meie seas

Tänase lehe esikaanel on Emmaste mees Aare Ernes, kes aastaid mitmes ametis oma kogukonna heaks panustanud – nii valla­vanema kui vabatahtliku päästjana. Tema teod on leidnud tunnustamist, kuidas, sellest saab lehest lugeda.

Üllar Laid, kes mõned aastad tagasi kodu­saarele kolis, panustab praegu kogukonna heaks Kõrgessaare osavalla vanemana. Tema tunnustamised on veel ees.

“Hiiumaal on alati ilus, kui oskad vaadata,” niisuguse südamest tuleva ja südamesse mineva avaldusega esines sotsiaalmeedias kolme lapse ema ja kahe koori dirigent, muusika­õpetaja ja kauni koduaia rajaja Raili Kaibald, kes kolis saarele 12 aastat tagasi.

Tänases lehes räägib ta sellest, kuidas ta püüab panustada saare kooriliikumisse, muuhulgas ka mudilaskoori kasvatamise kaudu. Tähelepanu äratab, et tema puhul on see äärmiselt professionaalne ja mõtestatud töö. See on hästi tähtis eriti just laste puhul. Võib ju kehv õpetaja ära võtta lapse laululusti, hea õpetaja aga oskab panna laulma ka selle lapse, kel ehk eeldusi polegi. Põhimõttel, et kõik on ju õpitav!

Aga tänases lehes jagab kolme Hiiumaal elatud aasta kogemust ka Käina kooli direktor Joel Pulk, kelle pere saarel ei kodunenudki ja nad lähevad tagasi kodulinna Pärnusse.

29. mai 2020