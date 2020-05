India investorid peatasid spaaprojekti

repro

Kärdla osavalla vanem Lauri Preimann ütles, et India investorid andsid paar nädalat tagasi EASi investorkonsultandi Sulev Alajõe kaudu teada, et nad on oma spaaarenduse plaanid eriolukorra ja viiruse leviku tõttu teadmata ajaks peatanud.Hiiu Lehele ütles Alajõe, et on optimistlik ning loodab, et pandeemia lõppedes ja rahvusvahelise turismi uue olukorra analüüsi järel arenguplaanid taastatakse.Jaanuaris Hiiumaal käinud B. P. Sons Fun & Entertainment Pvt. Ltd üks omanikke ja tegevjuht Maneesh Verma teatas, et soovib investeerida 8–40 miljonit eurot heaolukeskuse ja tervisespaa rajamiseks.Vald pakkus investorile esialgu välja Kõrgessaare Kiriku­lahe äärse ala, millel detailplaneering olemas. Keskkonnakaitseliste piirangute tõttu see asukoht siiski ei sobinud. Uue asukohana oli valikus Kärdla Rannapaargu ja sadama vaheline ala.Investorite ja valla poolt allkirjastatud eellepingu kohaselt on India ärimeeste plaanid tõeliselt lennukad. Vallalt küsitud viiele hektarile tahetakse esimeses etapis rajada spaa, saunakeskus, restoran, mudaonnid, dinosauruste ja batuudipark jms. Järgmistes etappides on kavas rajada 7D teater, filmilinnak, virtuaalreaalsuse ala, 24kohaline karussell, seikluspark, rongirajad, paint-balli ala jms. Investorite plaanide kohaselt oleks esimene etapp pidanud valmima juba 2022. aasta suveks.

Sildid: India investor