Hiiumaa parvlaevadele ehitatakse uued sildumiskohad

Rohuküla ja Helter­maa sadamas ehitatakse uusi kaldarampe, kui need valmivad, on Hiiumaa liini parvlaevadel üks sildumiskoht juures.Praegu kummaski sadamas kasutusel oleva kaldarambi kõrval oli küll veel üks ramp, aga see ei sobinud uutele laevadele, seetõttu tuli need rekonstrueerida.Heltermaa sadamas on Insenerehituse ASi töömeestel praegu käsil kai umber 3 ääres asuva rambi metallosa vahetus.





Sildid: kaldaram, Sadam, sildumiskoht