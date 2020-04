Viimane haigus­juhtum kaks nädalat tagasi

Hiiu maakonnas pole kaheksale Covid-19 viirusega nakatunule lisa tulnud. Terviseametist öeldi, et neli hilisemat nakatunut on küll Hiiumaa elanikeregistris, kuid elavad mujal. Üks näiteks Saaremaal Sõmera hooldekodus. Viimane

Covid-19 positiivne analüüs Hiiumaal elavalt inimeselt võeti 14. aprillil ehk kaks nädalat tagasi. Kaheksast Hiiumaal haigestunust oli haiglaravil kaks, üks neist suri haiglas, teine kirjutati haiglast välja 16. aprillil.

Terviseamet teatas, et esmaspäeva hommikuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haigla­ravi 95 inimest, kellest seitse on juhitaval hingamisel. Ööpäevaga muutusid need näitajad vähe – lisandus üks haigla­ravil ja üks juhitaval hingamisel inimene.

Eestis kokku on haiglatest välja kirjutatud 233 inimest ja koroonaviirusega on surnud 50 inimest.

Kogu Eestis oli eile hommikuks tehtud 48 406 esmast testi, nendest 1647 ehk 3,4 protsenti on olnud positiivsed.

