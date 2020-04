Valitsus avalikustas piirangutest loobumise kava ja mõõdikud

Vabariigi valitsuse 22. aprillil avaldatud COVID-19 kriisist väljumise strateegia kava kirjeldab, kuidas saab hakata koroonaviiruse taandumise korral piiranguid sammhaaval leevendama, säilitades samal ajal kontrolli viiruse leviku üle.

Võimalikud piirangute leevendamise sammud on seatud ajalisse ja prioriteetsuse järjekorda. Piirangute leevendamist hakkab otsustama valitsus kord nädalas kokkulepitud mõõdikute alusel, toetudes teadlaste ja ekspertide soovitustele ja prognoosidele.

Üleminek teise etappi saab toimuda, kui viimase 7 päeva keskmine nakatunute arv on madalam kui sellele eelnenud seitsme päeva keskmine; 14 päeva summaarne nakatunute arv 50+ vanusegrupis on väiksem 476st või võrdne 476ga; 14 päeva keskmine haiglaravil viibivate COVID-19 patsientide arv on väiksem 157st või võrdne 157ga; 14 päeva keskmine COVID-19 intensiivravikohtade voodikohtade arv ööpäevas on väiksem 20st või võrdne 20ga.

Eile hommikul olid mõõdikute näitajad järgmised: seitsme päevaga keskmiselt 17 nakatunut; 50+ vanusegrupis oli 168 nakatunut; 14 päeva keskmine haiglaravil viibijate arv oli 120 ja 14 päeva keskmine intensiivravi vajajate arv 8. Seega oli täidetud üks mõõdik neljast.

Lisaks eelnevatele jälgitakse arstiabi kättesaadavust, inimeste valmidust järgida valitsuse suuniseid ja kehtestatud meetmeid, majanduse üldist tervis ja usaldusmeetmete rakendamise võimekust ametkondade poolt. Tervise ja tervishoiusüsteemi mõõdikud on numbrilised, ülejäänud hinnangulised. Üleminekul teisest etapist kolmandasse jälgitakse ka epidemioloogilist olukord ja COVID-19 vastaseid meetmed regioonis, Euroopa Liidu liikmesriikides ja kolmandates riikides.

