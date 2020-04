Vald küsib spordihoonele 2 miljonit eurot

Hiiumaa vallavalitsus taotleb riigieelarvest täiendavalt 2 miljonit eurot spordihoone ehitustööde finantseerimiseks; spordihoone arvestuslik kogumaksumus on 8,15 miljonit eurot.

Esimese etapi ehituse maksumus on 6 miljonit eurot, riigieelarvest on selleks eraldatud 2,9 miljonit eurot ja valla eelarvestrateegias on ette nähtud 3,1 miljonit eurot.

Teise etapi maksumus on 2,15 miljonit eurot. Selleks aga vahendid puuduvad, mistõttu taotleb vald toetust riigieelarvest.

Hiiumaa vallavanema asendaja Toomas Rõhu märgib ministeeriumitele ja valitsusliikmetele adresseeritud pöördumises, et Hiiumaa on ainuke maakond, kus puudub kaasaegne spordikeskus.

Rõhu sõnul korraldas vald 2018. aastal spordikeskuse arhitektuurikonkursi, mille võitja OÜ Molumba projekteeris spordikeskuse selliselt, et seda saab ehitada kahes etapis. Esimeses etapis pallimängude saal, kergejõustiku- ja rühma­treeningute osad, jõusaal ja noortekeskus ning teises etapis tennisehall.

“Arvestades Hiiumaal ehitamisega kaasnevat saarelist eripära, kus tavakuludele lisandub niinimetatud saareline koefitsient, on otstarbekas ehitada kogu spordikeskus valmis üheaegselt,” seisab kirjas.

Seetõttu on vald hoone ehitushanke koostamisel näinud ette võimaluse, et teise etapi ehituseks sõlmitakse leping rahastuse saamisel esimese etapi võitjaga ning ehitus saab jätkuda koheselt peale esimese etapi valmimist.

