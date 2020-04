Uus kord jättis toetuseta paarkümmend MTÜd

Sellest aastast muutus Hiiumaa valla MTÜde toetamise kord, mille tõttu jäi toetuseta paarkümmend aastaid tegutsenud tegusat ühingut.

“Antud olukord on eelkõige tekkinud sellest, et mullu vastu võetud toetuse määramise kord on ebaselgelt sõnastatud, mille tulemusel on tänaseks üle Hiiumaa tegevustoetusest ilma jäetud enam kui paarkümmend taotlust,” ütles Arno Kuusk MTÜst Hiiumaa Kino.





Sildid: mtü, tegevustoetus, toetus, toetuseta