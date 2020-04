Tuuletorni avamine lükkub

Käina elamuskeskus Tuule­torn oli algselt plaanis avada 17. aprillil, sest siis algab ka koolivaheaeg. Kuna praeguses eriolukorras on keelatud rahvakogunemised ja ka kõik meelelahutusasutused on suletud, lükkub ka Tuule­torni avamine.

Praegu pole uudiseid ka Tuuletorni tulevase kohvikupidaja kohta. Käina osavalla vanem Omar Jõpiselg ütles teisipäeval, et valmistuvad operaatori leidmiseks konkurssi välja kuulutama.

Hoone ehitusliku põhiprojekti koostas OÜ Esplan, arhitektuurilised lahendused Architect 11 arhitektid. Ekspositsiooni lõi produktsiooniettevõte Motor. Tuuletorni elamuskeskuse sisu lavastaja on Jaanus Rohumaa. Ekspositsioon keskendub kolmele teemale: Hiiumaa loodus, ajalugu ja kohalik elav kultuuripärand. Elamus­keskuses on Baltimaade kõrgeim, 20 meetri kõrgune ronimissein.

Elamuskeskuse kogu­maksumus on 2,86 miljonit eurot, millest EASi toetus 0,85 miljonit eurot.

