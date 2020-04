Teavitus tegemata?

Teisipäevases Hiiu Lehes avaldatud uudis dr Lemberi lahkumisest tuli ootamatuna nii mõnelegi.

Nii kirjutas Aivo Reppo Hiiu Lehe sotsiaalmeedia kontol: “Kes ütleb, mida teha kui dr Lember pensionile läheb? Ta on kaua olnud minu väga hea perearst ja uut ma ei vaja. Ei kujuta ette kui oma perearst lahkub teenitud pensionile ja kui ma ei soovi uut perearsti, siis mis juhtub? Kes on nii tark?”

Käinas praktiseeriv perearst Ülo Lember teavitas valda soovist pensionile jääda juba mullu detsembris ja teema oli jutuks ka vallavolikogus. Järgnes vaikus.

Esmaspäeval selgus pooljuhuslikult, et terviseamet korraldas juba jaanuaris konkursi, et leida perearst, kes nimistu üle võtaks. Konkurss lõppes veebruari algul ja edutult – keegi nimistut üle võtta ei soovinud.

Terviseameti tervishoiuteenuste osakonna juhataja Pille Saar ütles Hiiu Lehele, et kuna tegu on nimistu piirsuuruse alammäärast (1200 isikut) väiksema nimistuga, siis täiendavat konkurssi ei korraldata ja patsientidel on võimalus valida endale uus perearst Hiiumaa teiste perearstide seast.

Infot luhtunud konkursi kohta ei olnud ka Hiiumaa vallal, Käina osavalla vanem Omar Jõpiselg ütles, et teadis küll konkursist, kuid selle lõpptulemusest mitte.

Küsimusele, kuidas terviseamet teavitas dr Lemberi patsiente vajadusest valida endale uus perearst, vastas ameti tervishoiuteenuste osakonna peaspetsialist Kaie Soodla, et patsientide jaoks on esmane kontakt alati oma perearst, kelle poole pöördutakse. “Seega saab perearst anda infot patsientidele oma lahkumise osas. Teeme koostööd perearstiga, et patsiendid leiaksid enda jaoks sobiva lahenduse.”

Kas kõik Ülo Lemberi 832 patsienti aga sattuvad lähema kahe kuu jooksul arsti juures käima, et ta saaks neid teavitada vajadusest valida uus perearst?

Hiiumaal on praegu valida veel viie nimistuga perearsti vahel: Kai Lauter töötab Emmastes, Marje Vann Käinas, Jüri Viidebaum, Lia Prigoda ja Meeli Paesüld võtavad vastu Kärdlas. Terviseameti kodulehe andmetel ei võta ainsana patsiente lisaks Paesüld, kelle nimistus on 2111 inimest.

Juhised, kuidas perearstile registreeruda või perearsti vahetada, samuti avalduse vormi, leiab Eesti haigekassa kodulehelt www.haigekassa.ee

