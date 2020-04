Täna laekub suurem pension

Täna, 3. aprillil saab ligi 335 000 pensionäri kätte suurema pensioni. Pensionid kasvavad tänu igaaastasele indekseerimisele, millele sel aastal lisandub erakorraline pensionitõus. See teeb keskmiseks pensionitõusuks 9 protsenti ehk pensionile lisandub keskmiselt 45 eurot.

“Oluline on tähele panna, et kõigil ei tõuse pension sama palju – pensionitõus sõltub iga pensionäri pensionistaažist,” selgitas sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna pensioni­teenuse juht Merle Sumil-Laanemaa.

Nii on uus vanaduspension pensioniõigusliku staažiga

15 aastat 322,07 eurot, staažiga 30 aastat 428,63 eurot, staažiga 40 aastat 499,67 eurot ja staažiga 44 aastat 528,09 eurot. Rahvapensioni määr on 221,63 eurot..

Lisaks pensionile arvutatakse ümber ka töövõimetoetuse päevamäär: 1. aprillist on puuduva töövõime korral päevamäär 14,89 eurot ja töövõimetoetus puuduva töövõime korral 100 protsenti kehtivast päevamäärast ehk 446,7 eurot kuus (oli 413 eurot kuus), osalise töövõimetoetuse suuruseks on 57 protsenti kehtivast päevamäärast, keskmiselt 254,70 eurot kuus (oli 235,8 eurot kuus).

Kolmapäevast alates saab oma pensioni suurust vaadata riigiportaalis eesti.ee

Sildid: pension