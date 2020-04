Segased sõnumid

Veel neli päeva lubadega, esmaspäevast saavad tulla lähisugulased ja 18. maist kõik, kes soovivad – lõpuks ometi lõpeb vangipõli!

Nii võiksime ju kergendatult ohata. Tegelikult peame ka siis säilitama ettevaatuse, sest vaikne tapja koroona levib kiiresti ja märkamatult. Selgub, et isegi fännipasunate abil!

Kui tuli teade, et saartele pääseb lubadega ja avalikustati numbrid, tõusis pahameeletorm – miks just lubadega, miks Hiiumaale 20 ja Saaremaale ainult 25?!

Hiiumaa kriisikomisjoni liige Hergo Tasuja avaldas sotsiaalmeedias avaliku vabanduse ja tunnistas, et on selle segaduse eest kaas­vastutav. “Vabandan, et me ei ole suutnud kokku leppida ega vabariigi valitsusele edastada, mismoodi meie siin Hiiumaal täpselt näeksime piirangute leevendamist. Nüüd juhtus see, mis taolises situatsioonis ikka juhtuda võib. Kui sa enda eest piisavalt konkreetselt ei räägi, siis teevad seda teised sinu eest. Kui saaksin, vabandaksin ka kriisijuhi eest. Ilmselt ei soovinud ta sellist segadust tekitada, ent tundub, et ta ei saanud piisavalt pädevat nõu,” kirjutas ta.

See pole esimene kord, kui Hiiumaa kriisikomisjoni sõnumid on n-ö lappama läinud.

Meenutagem või seda, kui aprilli algul tuli sõnum, et Sõru–Triigi liin tuleb täitsa kinni panna. Õnneks nii ei läinud ja laevaliiklus jätkus.

Vallavanem Toomas Rõhu ütles, et lappama läks ka hiljutine sõnum selle kohta, kellele kriisikomisjon kõigepealt liikumisvabaduse anda soovis. Nüüd siis mingi segadus lubadega…

Kui jälgida Hiiumaalt lähtuvaid kriisisõnumeid, siis millegipärast jagab kommentaare vallavolikogu esimees Aivar Viidik, kes pole isegi mitte kriisikomisjoni liige. Saaremaa ametlikke seisukohti aga vahendab kriisiajal nende kriisikomisjoni juht ehk vallavanem Madis Kallas.

Hiiu Lehe seisukoht on, et praeguses eriolukorras peaks Hiiumaa kriisikomisjoni liikmed hoolega kaaluma, millised sõnumid välja saadetakse. Ja komisjonis kindlalt kokku lepitud sõnumeid peab täpselt edastama kriisikomisjoni juht.

Selleks, et sõnumid, mis praegusel ajal pole pelgalt arvamusavaldused, vaid aluseks olulistele otsustele, edaspidi lappama ei läheks…

30. aprill 2020