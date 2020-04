Samaaria hooldekodu Covid-19 proovid negatiivsed

Eelmisel nädalal Tohvri hooldekodus tehtud kõik 79 Covid-19 testi osutusid negatiivseks. Esmaspäeval võeti 27 koroona­viiruse proovi Samaaria hoolde­kodu hoole­alustelt ja töötajatelt. Kolmapäeval selgus, et ka need olid negatiivsed.

Samaaria hooldekodu juhataja Ülo Kikas ütles, et püüavad iga päev täiendada meetmeid, et viiruse levikut hoolde­kodusse takistada. Järjepidevalt lisandub koolitus­materjale, mida hooldekodu töötajad loevad. “Hooldekodus kasutame kõik meditsiinilisi maske, ühekordseid kindaid, puhtaid tööriideid, sisejalatseid, regulaarselt puhastame ja desinfitseerime ristsaastumise ohuga pindu, desinfitseerime või ajatame sissetulevaid kaupu, et võimalikku nakkuse levikut vältida,” loetles Kikas kasutusele võetud meetmeid viiruse tõkestamiseks.

Ka töötajate tervis ja kontaktid on tähelepanu all ning hooldekodusse tulekuks kasutatakse üht pääslat, mille läbimiseks järgitakse kindlaid hügieeni­protseduure. Puhtuse tagamiseks ja desinfitseerimistöödeks on nädalavahetusel ametis ka osaajaga lisatöötaja.

Eile lisandus Hiiumaal üks positiivne proov.

Sildid: COVID-19, Tohvri hooldekodu