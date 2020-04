Puski kirikul katus peal ja lootusekiir paistmas

Agu Kohari

Droonifoto: EAÕK

Pühade eel edastas Haridusseltsi Edu juhatuse esimees Agu Kohari hea uudise, et Puski õigeusukiriku avariiohtlik katuse keskosa on taastatud.Agu Kohari rääkis, et kiriku taastamise projekt valmib 30. juuniks ja peale projekti valmimist on võimalik taotleda vahendeid suuremahuliste tööde jätkamiseks.





