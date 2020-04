Pühalepa osavald teeb korda osa Sarve sadamast

Möödunud aastal sai Pühalepa osavald Sarve sadama vallale kuuluva osa, Naistlaiu sadama rekonstrueerimiseks 198 000 eurot toetust EL merendus- ja kalandusfondist.

Aasta algul viis osavald läbi hanke sadama rekonst­rueerija leidmiseks. Tähtajaks, 20. veebruariks esitatud kolmest pakkumusest valis osavald ASi Tariston pakkumuse, mille alusel sõlmiti leping maksumusega 147 000 eurot.

Pühalepa osavalla vanem Liili Eller ütles, et lepingu rahaline maht oli tööde eeldatud maksumusest,

159 000 eurot, isegi madalam.

Tööd hõlmavad Naistlaiu sadama kai ehitust ja rekonstrueerimist, slipi ehitamist ja kaldakindlustuse rajamist ning olemasoleva projekti kohandamist eelpoolnimetatud tööde mahus.

Huvitav on, et sadama kai kavatsetakse rajada, kasutades ajaloolist ehitusviisi – kividega täidetud puitkaste.

Kaile paigaldatakse neli päikeseenergial töötavat välis­valgustit ja püüniste kerimisseade. Tööde valmimisel lisandub kümme kalapaadi sildumiskohta koos ujuv­pontoonidega.

Lisaks süvendatakse sadama akvatooriumi ja faarvaatrit.

Eller lisas, et hanke võitnud ehitaja valmistabki praegu ette ja koostab tööprojekti muudatusi. Osavalla poolt on projektijuhiks ehitusspetsialist Reet Nisumaa.

Uue ilme peaks Naistlaiu sadam saama seitsme kuu pärast ehk sadama rekonstrueerimistööde valmimise tähtaeg on 26. november.

Sildid: Pühalepa osavald, Sarve sadam