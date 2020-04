Politseijuht: Peame ühiselt pingutama, et võimalikult paljud meist terveks jääksid

Hiiumaa politseinikud on suhelnud kõikide inimestega, kel kas haiguse tõttu või välisriigist tulekuga seoses kohustus kodus püsida. Reeglite rikkumisi nad tuvastanud pole.Praegune Eestis kehtiv eriolukord ja viirusepuhang tekitab elanikes hirmu ja lahti on läinud nii-öelda nõiajaht. Soovitakse teada, kes on COVID-19 nakatunud, suust-suhu levivad jutud ja teooriad, mis kohati isegi suurendavad paanikat.





