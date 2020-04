Politsei: Lääne-Eesti saarel ja mandril asuvate elukohtade vahel reisimine pole lubatud

Politsei tuletab meelde, et Lääne-Eesti saarte ja mandri vahel liikumine ei ole üldjuhul lubatud ning mandrilt saarele suvekodusse reisides ei ole sealt kuni eriolukorra lõppemiseni võimalik lahkuda.

Kuressaare politseijaoskonna juht Rainer Antsaar rääkis, et seoses ilusamate ilmadega on politseinikud märganud inimeste suuremat soovi sõita mandrilt mõnele Lääne-Eesti saarele, et suvekodu külastada.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.