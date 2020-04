PPA: Lääne-Eesti saarel ja mandril asuvate elukohtade vahel reisimine pole lubatud

Politsei tuletab meelde, et Lääne-Eesti saarte ja mandri vahel liikumine ei ole üldjuhul lubatud ning mandrilt saarele suvekodusse reisides ei ole sealt kuni eriolukorra lõppemiseni võimalik lahkuda.

Kuressaare politseijaoskonna juht Rainer Antsaar rääkis, et seoses ilusamate ilmadega on politseinikud märganud inimeste suuremat soovi sõita mandrilt mõnele Lääne-Eesti saarele, et suvekodu külastada. “Tuletan siinkohal meelde, et neil mandril elavatel inimestel, kel on suvekodu või teine elukoht mõnel Lääne-Eesti saarel, ei ole võimalik saartele ja tagasi mandrile reisida,” sõnas Antsaar.

See tähendab, et näiteks tallinlasel, kel on teine kodu Saaremaal, on võimalik valida, kas tema elukoht on eriolukorra lõpuni Saaremaal või Tallinnas. “Kui ta otsustab täna minna Saaremaale suvilasse, ei ole tal võimalik enne eriolukorra lõppu tagasi mandrile minna. Tuleb jääda eriolukorra lõpuni Saaremaale,” ütles jaoskonnajuht.

Elukoha kindlaks tegemiseks kontrollib politseinik inimese elukohta läbi e-politsei, kust on näha tema sissekirjutust ja aadresse, mis temaga seotud. Samuti selgitatakse neid asjaolusid vestluse käigus. Väikesaarte kohalikud omavalitsused edastavad politseile oma saare elanike nimekirja, mille alusel elanikke saarele lubada.

“Liikumispiirang on kehtestatud selleks, et takistada nakkuse levikut ning edasi-tagasi liikumine levikut paratamatult soosib. Loodame väga, et inimesed mõistavad nende piirangute tähtsust ja tänan kõiki, kes omalt poolt parima annavad, et viiruse leviku peatamisele kaasa aidata,” sõnas Antsaar.

14. märtsist kehtib vabariigi valitsuskomisjoni korraldus, mis keelab Lääne-Eesti saarte ja mandri vahelise liikumise. Üldpõhimõte on see, et lubatud on elutähtsa teenuse tagamisega seotud inimeste ja kaubavedude liikumine. Rohkem infot saarte ja mandri vahel liikumise kohta leiab politsei veebilehelt ja Häirekeskuse infotelefonilt 1247.

PPA