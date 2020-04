Pelgupaik või päriskodu

Tänasest Hiiu Lehest saab lugeda, kuidas Pärt ja Maarja Ojamaa oma pere autosse pakkisid ja kohe eriolukorra alguses otsustasid, et neil on Hiiumaa suvekodus turvalisem kui Tartus. Oma otsust Ojamaad ei kahetse. Tööd on võimalus teha ka kodukontorist ja lapsed saavad Hiiumaal iga ilmaga õues mütata niipalju kui hing ihkab.

Mõtlemapanev on toodud võrdlus New Yorgi Manhattaniga, kus oma kõrghoones asuvas kodus peavad paigal püsima nende sõbrad.





