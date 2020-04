Paavstim kui paavst ise

Nii öeldakse ülekantud tähenduses inimese kohta, kes püüab olla enamat kui taotluse objekt ise. Mäletame ju karme euronõudeid, mida Eesti ametnikud kehtestasid, viidates Euroopa Liidule ja mille kohta hiljem on selgunud, et mitmed neist sündisid siiski ametnike endi mõttetust ülipüüdlikkusest ja nõuete ületõlgendamisest.

Näiteid on võtta ka hiljutisest ajast – MTÜ Halulaev ja Tõnu Kaptein läksid asjaga riigikohtuni välja ja riigikohus leidis, et ametnikud on olnudki paavstimad kui paavst ise.

Nüüd on meie oma Hiiumaa vald asunud pigistama vabatahtlikuna tegutsevaid ja tulu mitte taotlevaid ühinguid, pannes MTÜde rahastamise korda sisse majandus­aasta aruande tähtajalise esitamise nõude.

Sellist nõuet ei ole üheski teises programmis. Aastaaruande tähtajalist esitamist ei nõua ei Leader ega Kohaliku omaalgatuse programm. Lihtsalt toetusetaotluse esitamise ajaks peab eelmise aasta aruanne olema esitatud.

Isegi aruande tegelik nõudja, maksu- ja tolliamet (MTA) on MTÜde aastaaruannete esitamistähtaegade suhtes ülileebe. Näiteks Haridusseltsi Edu esindajad jätsid aastaaruande kaks aastat järjest esitamata ja alles siis tuli MTA-lt ühingu registrist kustutamise hoiatus. Õnneks leidus tublisid inimesi, kes lohakile jäetud ühingu ja selle raamatupidamise käsile võtsid, koosolekud ära pidasid ja aastaaruanded tagantjärele ära esitasid. Tänu MTA leebusele on meil üks tegus MTÜ jätkuvalt alles ja päästab nüüd Puski kirikut.

Ja mis siis, kui muidu väga tubli ja tegusa MTÜ aruanne hilineb n-ö force majeure põhjusel näiteks ühe päeva? Millise koha pealt sel juhul juuksekarv pooleks aetakse?

Muidugi võime süüdistada mittetulundus­ühingu vabatahtlikke – ise nad tahtsid ja miks nad aruandega hilinesid – aga mis on vallavalitsuse eesmärk? Kas võimalikult paljud MTÜd (tegevus)toetuseta jätta ja valla eelarveraha kokku hoida? Või olla lihtsalt paavstim kui paavst st maksu- ja tolliamet ise?

21. aprill 2020