Müüa otsustuskorras!

Tarbijate ühistu on koos (osa)vallaga juba neli aastat otsinud võimalusi oma Käina kaupluse kaasajastamiseks. Praeguses asukohas laienemis­võimalus puudub, vahepeal pakutud uus koht jäi kitsaks ja nüüd tundub, et on kaubanduskeskusele leitud igati sobilik asukoht – otse Käina alevi sissesõidu, maan­tee ja uusarenduse, elamuskeskuse Tuuletorn kõrval.





