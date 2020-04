Lisarahast pole perearstipõua leevendajat saanud

Tänavu on Eestis nurjunud juba 6 perearstikonkurssi ja ajutise asendajaga nimistute arv on kasvanud 48ni, mis tähendab, et lisaraha pole seni arstide põuda vähendanud, vahendas Postimehe uudist BNS.

Terviseametil on tänavu õnnestunud konkursi korras leida perearst 6 nimistule, konkurss aga on korraldatud 19 nimistule, neist 5 pole veel lõppenud.

Terviseameti andmetel on praegu Eestis kokku 786 perearstinimistut, millest 48 pole oma perearsti ja töötab ajutine asendaja. Sügisega võrreldes on ajutise asendajaga nimistute arv kasvanud 7 võrra.

Veebruaris luhtus perearstikonkurss Käina perearstile Ülo Lemberile 1. juulist asendaja leidmiseks kuna ühtki pakkumist ei tulnud. Terviseameti tervishoiuteenuste osakonna juhataja Pille Saar ütles Hiiu Lehele, et kuna tegu on piirsuuruse alammäärast väiksema nimistuga, siis täiendavat konkurssi ei korraldata ja patsientidel on võimalus valida endale uus perearst Hiiumaa teiste perearstide seast.

Kuna maale on eriti keeruline perearsti leida, andis sotsiaalministeerium alates aprillist probleemi leevendamiseks 2,9 miljonit eurot. Väljaspool Tallinna ja Tartut ning nendega piirnevaid valdu töötavatele perearstidele makstakse igakuist lisatasu senisest neli korda enam, 823,41 eurot. Lähimast haiglast rohkem kui 40 kilomeetri kaugusel või saarel (sh Hiiumaal) töötavale perearstile lisatasu 1646,82 eurot kuus.

Lisaks on noortele perearstidele pakkuda 15 000eurone lähtetoetus. Kohalikud omavalitsused ei saa perearste otseselt rahaga toetada, kuid kaudselt küll.

