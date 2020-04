Lisandus kaks Covid-19 positiivset

Nädal aega püsis Hiiumaa koroonaviirusega nakatunud inimeste arv kaheksa juures, siis lisandus veel kaks ja nüüd veel kaks. Hiiumaa kriisikomisjoni andmetel ei ela need kaks saarel.

Terviseameti andmetel elab kümnest Hiiumaa elanike­registris olevast Covid-19 patsiendist kaks mandril. Hospitaliseerituid neist kaheksast oli kaks, üks inimene suri haiglas, üks inimene sai haiglast välja

16. aprillil. Viimane positiivne Covid-19 analüüs võeti Hiiumaal elavalt inimeselt 14. aprillil ja Hiiumaal mitteelavalt inimeselt võeti proov 17. aprillil. Tervise­ameti jälgimise all on praegu üks Hiiumaal elav inimene ja üks Tallinnas elav Hiiumaal registreeritud inimene.

Ameti meedianõunik Eike Kingsepp ei osanud öelda, kui mitu inimest on tervenenud.

Eilse seisuga oli Hiiumaa elanikeregistris olevatele inimestele tehtud 495 testi, millest 12 ehk 3 protsenti olid positiivsed.

Eestis kokku oli eilseks, 23. aprilliks tehtud 45 181 esmast testi, nendest 1592 ehk 3,5 protsenti on olnud positiivsed. Uue koroona­viiruse tõttu vajas Eestis haiglaravi 109 inimest, kellest seitse olid juhitaval hingamisel. Haiglatest on välja kirjutatud 192 inimest. Kokku on Eestis koroonaviiruse tõttu surnud 45 inimest.

Ehkki Covid-19 nakatunute ja haiglaravi vajavate inimeste arv on langustrendis, soovitab terviseamet veel mõnda aega püsida kodus ja vältida kontakte.