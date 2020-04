Lahendus laste arvelt

Vältimaks Kärdla põhikooli õpilaskodu sulgemist, tegid kooli laiendatud hoole­kogu ja juhtkond vallavalitsusele ette­paneku tuua Kõpu õppekoha lapsed juba sellest sügisest Kärdlasse õpilaskodusse.

See lahendaks küll Kärdla osavalla kinnis­varaprobleemi ja annaks ka rahalist kokkuhoidu, aga kas on mõeldud ka neile erilistele lastele?

Kõpus on hariduslike erivajadustega lastel avar koolimaja looduskaunis keskkonnas. Puudub tihe liiklus ja muu linnakära. See on neile lastele harjumuspärane keskkond.

Kärdla põhikooli juhtkond püüdis Kõpus õppivaid lapsi muudatustega harjutada ja sõidutas neid igal esmaspäeval Kärdlasse suure kooliga harjuma. Tulemuseks oli, et mõnel õpilasel kulus rahunemiseks kogu ülejäänud nädal.

Kuidas mõjuks neile lastele päriselt Kärdlasse kolimine? Esiteks juba asukoha­muutus. Kas keegi on küsinud näiteks psühholoogidelt, kuidas HEVlapsed sellega kohanevad? Elama hakkavad nad keset liiklust paiknevas hoovita majas ning väikese ja tuttava sõpruskonna asemel oleks nende ümber iga päev suure kooli sumin. Ühel hoovil asunud õppehoonete asemel aga peavad nad hakkama nüüd käima tundides Kärdla kooli erinevates majades.

Ajaks, kui nende suurte muutustega nad ehk kuidagimoodi kohaneksid, aga ootab juba ees uus muudatus – kolimine Kärdla põhikooli uude hoonesse.

Kärdla põhikooli direktori ja Kärdla osavalla vanema pragmaatilisi valikuid võib mõista, aga kas tõesti peab nende kinnis­vara- ja eelarveprobleemide lahendus tulema haridusliku erivajadusega õpilaste heaolu arvelt?

28. aprill 2020.