Kui sul on tänavakive üle, toeta purjetajaid

Meren Tamm

Jahtklubi Dago kasutab treeningpaatide hoiustamiseks Kärdla sadama nn punast kuuri. Kuuri põrandaks on olnud aastaid kruus, mille peal on paatide ja paadikärude liigutamine üpris tülikas, eriti väikeste trennilaste jaoks.“Käesoleval kevadel otsustasime koostöös Kärdla sadamaga, et paigaldame põrandale tänavakivi,” rääkis klubi kommodoor Meren Tamm. “Aluskihi jaoks osteti kruusa, mille aitas sisse vedada Andrus Padu. Appi tulid Kaspar Kibuspuu ja OÜ Solar Projekt, kes annetasid klubile tervelt neli alusetäit kasutatud tänavakive. Kahjuks nendest kividest terve põranda katmiseks ei jagunud ja puudu on umbes50 ruutmeetrit ehk viis-kuus euroalusetäit kive. “Sobivad igasuguse kujuga kivid, seal pole see ilu tõesti nii oluline, vaid pigem praktiline pool,” ütles Tamm Hiiu Lehele.Siit küsimus – kas sul on seismas kasutatud tänavakive, mida oleksid nõus noorte purjetajate heaks annetama?

