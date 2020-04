Kriisistaabi juht kiitis Hiiumaa haigla töötajaid

Laupäeval külastas Hiiumaa haiglat kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuht Arkadi Popov, kes jäi nähtuga väga rahule.Hiiu Lehele vastas Arkadi Popov pühapäeva hilisõhtul koju jõudnuna, et külastus oli planeeritud visiit. Läbi käidi kõik Eesti haiglad ja lõpuks jõuti ka Hiiumaa haiglasse, kus veenduti, et ka meie saare haiglas on loodud valmisolek koroonahaigete vastuvõtuks.





